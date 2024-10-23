نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسمة محجوب في حلقة موسيقية خاصة في سبوت لايت مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، المطربة نسمة محجوب التي تكشف كواليس أغنيتها الجديدة مش شاغلين بالنا التي طرحتها مؤخرًا وهي ثاني اغنية تقوم نسمة بتلحينها بنفسها، كما تتحدث أيضًا عن المطربة المفضلة لها، وتتحدث أيضًا عن ذكرياتها وبدايتها في برنامج ستار اكاديمي وأيضًا بداية غنائها بلغات مختلفة غير العربية.

تفاصيل اللقاء



كما تتحدث أيضًا عن مشاركتها في مهرجان القلعة وتحضيرها لهذا الحفل الذي تكن له ولجمهوره محبه خاصة، كما تكشف ايضا تفاصيل اعمالها الغنائية في الفترة المقبلة، وسبب اتجاهها لطرح الاغاني السينجل بدلا من الألبوم الكامل، وتكشف أيضًا عن رأيها في أغاني الراب والمهرجانات، وأيضًا تتحدث عن حياتها الشخصية وعلاقتها بابنائها و"جروب الماميز"، وتتحدث أيضًا عن مشاركتها في التعليق الصوتي والغناء في بعض أعمال ديزني الشهيرة، وتكشف عن سر حبها للمسرح وعن حقيقة تقديمها لمسرحية موسيقية في الفترة المقبلة.

تفاصيل برنامج “سبوت لايت”

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.