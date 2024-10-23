الأعلى للثقافة يعلن فتح باب التقدم لمسابقة النصوص والدراسات النقدية المسرحية لعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:36 صباحاً - تعلن وزارة الثقافة، من خلال المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، عن فتح باب التقدم لمسابقة "النصوص والدراسات النقدية المسرحية لعام 2024"، التى تنظمها لجنة المسرح بالمجلس ومقررها الدكتور سامح مهران، وذلك في فرعي الدراسات النقدية المسرحية، والنصوص المسرحية، ويستمر التقدم لها حتى 15 ديسمبر 2024

وتبلغ القيمة المالية للجوائز 45 ألف جنيه لكل فرع موزعة على النحو التالي:

- الجائزة الأولى : 20 ألف جنيه

- الجائزة الثانية : 15 ألف جنيه

- الجائزة الثالثة : 10 ألاف جنيه

وتتضمن شروط التسابق في فرع (الدراسات النقدية المسرحية) التالي:

أن يكون الموضوع متصلاً بالمسرح المصري تنظيرًا أو تطبيقًا، أن يتبع الباحث قواعد الكتابة العلمية والتوثيق، ألا يكون البحث جزءًا من رسالة علمية أو بحث سبق نشره، يتقدم الباحث بعمل واحد لا يقل عن 5000 كلمة، ويدرج أسم الكاتب وعنوان العمل في صفحة الغلاف ولا يدرج في متن العمل بأي شكل من الأشكال، يتقدم الكاتب بثلاث نسح ورقية ونسخة محملة على اسطوانة مدمجة CD بصيغة Word وPdf، يحق نشر الأعمال الفائزة ولا ترد الأعمال التي لم تفز.

أما شروط التسابق في فرع (النصوص المسرحية) التالي:

أن يكون النص تأليفًا خالصًا وليس إعدادًا أو تقديمًا أو مأخوذا عن أي عمل أدبي أو فني آخر، يدرج اسم الكاتب وعنوان العمل في صفحة الغلاف ولا يدرج في متن العمل بأي شكل من الأشكال، يتقدم الكاتب بثلاث نسخ ورقية ونسخة محملة على اسطوانة مدمجة CD بصيغة Word وPdf، يحق للمجلس الأعلى أن ينشر النصوص الفائزة دون اتفاق منفصل ولا ترد الأعمال المتقدمة سواء كانت فائزة أم لم تفز.

وعلى المتسابق أن يرفق: سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة و أخرى إلكترونية ملف WORD، صورة من بطاقة الرقم القومي، خطاب بنكي برقم الحساب - أو إرسالها على العنوان التالي : 1 ش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات، وفي حالة عدم وجود حساب بنكي يتم تقديم إقرار من المتقدم بتحويل قيمة الجائزة على البريد المصري في حالة فوزه.