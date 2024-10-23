موعد حفل عمرو دياب في الكويت وأسعار التذاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:36 صباحاً - يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري فى مدينة الكويت ، ومن المقرّر أن يشهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالكويت من 40 دينارا كويتيا وحتى 150 دينارا كويتيا.

وعلى صعيد متصل ، يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا يوم 8 نوفمبر المقبل والذى من المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا وذلك برعاية أنغامي بإحدى الأماكن الخاصة.

ويستعد أيضًا عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي الإماراتية، يوم 30 نوفمبر المُقبل، تزامنًا مع حفلات أعياد الكريسماس التي تقام في ديسمبر المُقبل.

وروج عمرو دياب، لحفله الغنائي في مدينة دبي، بنشر صورة بوستر الحفل عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ليدعو جمهوره ومحبيه لحضور الحفل.

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، في دبي -من حيث الأفراد- بين الفئات السعرية التالية: (42.51 دولار أمريكي، 55.26 دولار أمريكي، 70.84 دولار أمريكي، 83.60 دولار أمريكي، 212.53 دولار أمريكي).

كما طرحت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب، في دبي، فئات سعرية أخرى، للجلوس على طاولة، جاءت بين هذه الفئات: (2833.80 دولار أمريكي للطاولة الجولد 12 مقعد، 4250.64 دولار أمريكي للطاولة البلاتينيوم 12 مقعد، 5667.60 دولار أمريكي للطاولة VIP فئة سي 15 مقعد، 7084.50 دولار أمريكي للطاولة VIP فئة بي 15 مقعد، 8501.40 دولار أمريكي للطاولة VIP فئة أيه 15 مقعد، 14168.90 دولار أمريكي للطاولة VVIP فئة بي 15 مقعد، 21253.35 دولار أمريكي للطاولة VVIP فئة أيه 15 مقعد، 28337.85 دولار أمريكي للكابينة الـ 15 مقعد).