فن ومشاهير

بالصور.. هاني فرحات مفاجأة حفل تامر عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - الموسيقار هاني فرحات كان مفاجأة نجم الغناء تامر عاشور لجمهور حفله الليلة بأحد الفنادق الكبري حيث فاجئ عاشور جمهوره بدعوته للموسيقار هاني فرحات  الذي تواجد في كواليس الحفل ليظهر على المسرح  وقال أن الموسيقار هو مفأجاة الحفل ليجد عاصفة من  التصفيق بإنتظاره من الجمهور واعضاء الفرقة وتولي هاني قيادة الحفل مع تامر لأنه داعم". 

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صداقة تامر عاشور وهاني فرحات


صداقة  تصل إلى درجة الأخوة تربط هاني فرحات وتامر عاشور هذا هو  مايعرفه الوسط الغنائي عنهما وهو أيضً ماشهدته كواليس الحفل  بعدما حرص الموسيقار هاني فرحات على زيارة تامر  قبل صعوده إلى المسرح ليقدم فقرته  ليتبادلا خلال الزيارة التهاني بنجاح حفلاتهما الإسبوع الماضي وكانت حديث الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطيتها  


حيث قام هاني بمصاحبة المطربة الكبيرة أنغام في حفلين بالمتحف المصري الكبير بعدما كان مقررًا أن يقدما سويا حفل واحد لكن إستجابة للضغط الجماهيري علي تذاكر الحفل إضطرت الشركة المتحدة إلى التعاقد معهما لتقديم حفل أخر في اليوم التالي مباشرة 


وهو نفس الأمر الذي عاشه تامر عاشور بهدما تعاقدت معه دار الأوبرا علي تقديم حفل يوم  الجمعة الماضي وبسبب الضغط الجماهيري تعاقدت معه علي تقديم حفل أخر  في اليوم التالي مباشرة لتجمع الصديقان ظروف فنية واحدة حتي وكل منهما يقدم حفلًا دون الأخر فالنجاح  متواصل ومشاعر الحب المتبادل به أيضًا لاتؤثر فيها تقديم كل منهما  حفلًا دون الأخر فالصداقة  هي الدائمة  والتي تغلف العلاقة بين الإثنين وهو أيضا ماتكشفه الإبتسامة والفرحة الصادقة باللقاء الذي جمعهما منذ قليل في كواليس الحفل.


هاني أكد أن تامر ليس مجرد صديق أو زميل بل هو أخ  تجمعنا مشاعر الود والإحترام المتبادل وكذلك ذكريات جميلة مشتركة ورحلة فنية داخل مصر وخارجها  كافحنا فيها سويا حتي نحقق ذاتنا فنيا وكل منا يفرح لنجاح الأخر لإنه في النهاية نجاح لنا سويا وشدد علي أن حفلات مشتركة ستجمع بينهما مجددا خلال الفترة المقبلة.

 

 

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 تامر عاشور وهاني فرحات

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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