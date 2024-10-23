نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تطرح برومو أغنيتها الجديدة أنا الحاجة الحلوة...فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، برومو أغنيتها الجديدة "انا الحاجة الحلوة" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية، تمهيدًا لطرحها على طريقة الفيديو كليب.

وللي شاهين

تفاصيل أغنية "انا الحاجة الحلوة"



تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصصطفي احمد اغنية انا الحاجة الحلوة من كلمات السيد علي، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز.

آخر أعمال دوللي شاهين

وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين مؤخرًا أغنيتها الاخيرة بعنوان "دوللي ست البنات" وحققت أغنية الفنانة اللبنانية دوللي شاهين "دوللي ست البنات نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الالكتروني وهي من كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يقول مطلع الأغنية دوللي ست البنات:



أنا اسمي دولي وحلوة كلي

ياما قالوا عني أنا الجامدة

بسكوته طعمه وجمالها نعمه

بسبوسه قشطه على مانجه

انا حلويات ست البنات

انا ترندات ملكة جيلي

دا في الأساطير حكوا عني كتير

تغرق تتوه في تفاصيلي

برومو اغنية انا الحاجة الحلوة