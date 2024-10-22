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صدقي صخر يدير ماستر كلاس المخرج تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - صدقي صخر يدير ماستر كلاس المخرج تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي

صدقي صخر
صدقي صخر

تنطلق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، ومن المقرر أن تكون هذه الدورة مختلفة عن الست دورات السابقة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات الخاصة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.


صدقي صخر يدير ماستر كلاس المخرج تامر محسن


ويأتي ماستر كلاس للمخرج تامر محسن ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة تحت عنوان "توجيه الممثل"، ويقوم الفنان صدقي صخر بتقديم الماستر كلاس للمخرج تامر محسن ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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الفنان صدقي صخر 
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المخرج تامر حسين


آخر أعمال الفنان صدقي صخر


وفي سياق آخر شارك الفنان صدقي صقر في عدة أعمال درامية تم عرضها في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي ومن أبرزهم مسلسل فراولة، الذي قدم فيه دور إبراهيم وهو مسلسل درامي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.


أبطال وصنع مسلسل فراولة


شارك في بطولة مسلسل فراولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

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البوستر الرسمي لمسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان صدقي صخر
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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