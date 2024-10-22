نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوسي لـ دوت الخليج الفني: "وافقت على فهد البطل لأن الورق عجبني والعوضي جدع وابن بلد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة لوسي، في مسلسل "فهد البطل" للنجم أحمد العوضي، والذي من المقرر عرضه في رمضان القادم، في أول تعاون يجمعها مع العوضي في عمل فني.



تصريحات لوسي:

وتواصل دوت الخليج الفني مع لوسي وسؤالها عن تفاصيل شخصيتها وقالت:" بعمل شخصية سيدة أرستقراطية تمتلك مصنع رخام وتجمعها أحداث مهمة مع فهد ( أحمد العوضي)، والشخصية عجبتني من أول ماقرأت الورق وده كان سبب أن أوافق على الدور".

وتابعت:" وكمان رسمت تفاصيل معينة في الشخصية أتفقت عليها مع المخرج محمد عبدالسلام، وأن شاء الله تشوفوا حاجة حلوة وتعجبكم ".

أما عن تجربة تعاونها للمرة الأولى مع العوضي قالت:" أحمد العوضي جدع وابن بلد، وبحب أشوفه على الشاشة ومبسوطه أننا هنعمل عمل سوا، كفاية حب جمهوره ليه ".



تفاصيل مسلسل فهد البطل:



ويذكر أن تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي حول شاب يفتتح ورشة رخام، ويجد نفسه في العديد من الصراعات، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد العوضي، لوسي، حجاج عبدالعظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، محمد مهران، وغيرهم، ومن تأليف محمد حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

آخر أعمال لوسي:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال لوسي مسلسل المداح 3، بطولة حمادة هلال، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في العمل هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز.

وفي السينما فيلم تسليم أهالي، بطولة دنيا سمير غانم، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك في العمل هشام ماجد والراحلة دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عبد الله مشرف، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم شيكو والراحل سمير غانم.