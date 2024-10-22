نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 6 سنوات.. محمد هنيدي يشارك في ماراثون رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان محمد هنيدي للسباق الرمضاني من جديد بمسلسل تحت عنوان "عم قنديل"، وذلك بعد غياب دام لمدة ٦ سنوات.

محمد هنيدي يشارك في ماراثون رمضان 2025

ويشارك هنيدي فى الماراثون الرمضاني القادم ٢٠٢٥، بمسلسل “عم قنديل”، ومن المقرر أن يتم العرض على شاشة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيتم الكشف أسامي الأبطال المشاركة فى العمل خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ويعد فيلم "الجواهرجي"، هو أحدث أعمال محمد هنيدي، وانتهى من تصويره مؤخرًا، وشهد سلسلة من التأجيلات، بسبب وفاة الممثل أحمد حلاوة. ويشارك في بطولته أيضًا: منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وعدد من النجوم الآخرين.

آخر أعمال محمد هنيدي

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدراميه هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، ويشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وايضا مسرحية "ميوزيكال سكوول" التي تدور احداثها حول الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الذي يعود بعد غياب طويل لإدارة المدرسة، حيث يواجه سلسلة من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

وأيضا شارك في مسلسل «أرض النفاق» درات أحدثه حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.