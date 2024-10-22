نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الجنايني يكشف دور عمرو دياب في تقديم هاني شنودة لمسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة غير متوقعة، كشف المنتج طارق الجنايني عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمسلسل "حالة خاصة" الذي يجمع بين طه دسوقي وغادة عادل، حيث أوضح أن فكرة تقديم الموسيقى التصويرية للفنان الكبير هاني شنودة جاءت من الفنان عمرو دياب نفسه.

هذا الكشف جاء خلال ندوة خاصة ضمن فعاليات ملتقى "Creative Industry Summit".

عمرو دياب وراء اختيار هاني شنودة للمسلسل

خلال الندوة، أشار طارق الجنايني إلى أن عمرو دياب كان المحرك الرئيسي لفكرة استخدام الموسيقى التصويرية في المسلسل من إبداعات الفنان هاني شنودة.

وأوضح أن دياب اقترح عليه لقاء شنودة للتعاون في هذا المشروع الفني، حيث قال له: "اقعد معاه وشوف"، مما دفع الجنايني للتواصل مع شنودة والاتفاق على تفاصيل الموسيقى.

إبداع هاني شنودة وأثره في نجاح العمل

أكد الجنايني في حديثه أن الموسيقى التصويرية التي قدمها هاني شنودة كانت أحد العناصر الرئيسية التي ساهمت في نجاح المسلسل.

وشدد على أن أعمال فرقة "المصريين" التي قادها شنودة تركت بصمة قوية في العمل، وجعلت منه مشروعًا فنيًا متميزًا. وأعرب الجنايني عن فخره بهذا التعاون الذي جمع بين إبداع شنودة وفريق العمل، معتبرًا أن وجود فنان كبير مثل هاني شنودة أضاف بعدًا خاصًا للمسلسل.

ملتقى Creative Industry Summit يحتفي بالفنانين

تأتي تصريحات الجنايني ضمن فعاليات ملتقى "Creative Industry Summit" الذي يعد منصة هامة تجمع بين الخبراء والفنانين لعرض أفكارهم وتجاربهم في مجال الفن والإبداع.

واستغل الجنايني هذه الفرصة لتسليط الضوء على تجربة إنتاج مسلسل "حالة خاصة"، مشيرًا إلى أن التعاون بين الموسيقى والتمثيل كان أحد العوامل التي جعلت العمل يبرز بين المسلسلات الأخرى.

شراكة فنية تتجاوز الحدود التقليدية

الشراكة التي جمعت بين طارق الجنايني وهاني شنودة، بفضل اقتراح عمرو دياب، تعتبر نموذجًا رائعًا للتعاون الفني الذي يتجاوز الحدود التقليدية للإنتاج التلفزيوني. فإدخال الموسيقى التصويرية كجزء حيوي من سرد الأحداث الدرامية كان قرارًا مبتكرًا أضاف قيمة كبيرة للمسلسل، ما جعل منه تجربة فنية فريدة من نوعها.