نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل شيخ يشيد بمحمد ثروت خلال بروفات ليلة الموسيقار محمد عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" فيديو للفنان محمد ثروت خلال إجراءه بروفة حفل "ليلة الموسيقار محمد عبد الوهاب".

وأرفق آل شيخ الفيديو بتعليق مقتضب جاء فيه: "الله الله يا أستاذ"، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

تفاصيل حفل "ليلة الموسيقار محمد عبد الوهاب"

روّج الحساب الرسمي لمسرح "بنش مارك" لحفل تكريمي خاص تحت عنوان "ليلة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب"، والذي سيقام في جدة يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري.

وسيشارك في الحفل عدد من نجوم الطرب العربي، من بينهم ماجد المهندس، صابر الرباعي، محمد ثروت، مي فاروق، ونور مهنا، بقيادة المايسترو وليد فايد.

البوستر الدعائي للحفل

تم نشر البوستر الرسمي للحفل عبر حساب مسرح "بنش مارك"، مع تعليق نصه: "ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بمشاركة نجوم الوطن العربي، الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنان محمد ثروت، الفنانة مي فاروق، والفنان نور مهنا على مسرح أبو بكر سالم بتاريخ 25 أكتوبر. تطرح التذاكر يوم 16 أكتوبر."

حفلات موسم الرياض

في إطار فعاليات موسم الرياض، أعلن "بنش مارك" عن عدد من الحفلات المرتقبة، حيث سيشهد اليوم الأخير من شهر أكتوبر حفلًا خاصًا للفنان عمرو دياب، والذي سيقام على مسرح "بكر أبو سالم" في الرياض. كما سيشهد شهر نوفمبر حفلًا بعنوان "لا يوقف"، يضم أربع فنانات سعوديات شابات هن: موضي الشمراني، دخون، خديجة بن معاذ، وتهاني السلطان.