نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. الثقافة تناقش "تحديات الأدب في عصر الرقمنة" في مؤتمر بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بقصر ثقافة أسيوط، تحت عنوان "تحديات الأدب في عصر الرقمنة" دورة الشاعر الراحل مصطفى حامد، في الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس 24 أكتوبر.

يعقد المؤتمر برئاسة الكاتب حمدي البطران، وأمين عام المؤتمر الشاعر مدثر الخياط، ويقام من خلال فرع ثقافة أسيوط، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع.

عرض فني للتخت الشرقي

وتستهل الفعاليات بتفقد معرض كتب وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقاعة المعارض بالقصر، ثم تنطلق فعاليات المؤتمر وتقدمه القاصة عبير الكيلاني، ويشهد عرضا فنيا للتخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني، يعقبه كلمات بروتوكولية، ويكرم المؤتمر الكاتب حمدي البطران، والشاعر ياسر النجدى، والأديب مصطفى البلكى، واسم الشاعر الراحل مصطفى حامد.

تحديات الأدب في عصر الرقمنة

وتقام فعاليات الجلسة البحثية الرئيسة للمؤتمر تحت عنوان "تحديات الأدب في عصر الرقمنة"، ويديرها الأديب د. أحمد مصطفى على وتتناول عدة أبحاث منها "تحديات الإبداع الأدبي في عصر الذكاء الاصطناعى" للباحث د. سعيد أبو ضيف، أستاذ الترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط، "الإبداع والنشر الإليكتروني" للباحثة د. حنان أبو القاسم، مدرس الأدب العربي بكلية الآداب جامعة أسيوط.

وتقام جلسة قراءة نقدية لأعمال الشاعر الراحل مصطفى حامد، يشارك بها الشاعر محمد دسوقي قبيصي عضو نادي الأدب المركزي بأسيوط، ويديرها الشاعر أنور فتحي رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة صدفا والغنايم.

أمسية شعرية

وفي الرابعة مساء تقام أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد أبو شناب رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة منفلوط، بقاعة الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن بقصر ثقافة أسيوط، إلى جانب ندوة نقاشية لأدباء أسيوط، يديرها الإعلامي د. شوقي السباعي.

وتقام جلسة إبداع قصصي، لنخبة من مبدعي القصة والرواية بأسيوط يديرها الكاتب د. ناجح جاد رئيس نادي أدب ثقافة ديروط، يليها جلسة الشهادة الإبداعية عن الشاعر محمد سعد توفيق ويقدمها الشاعر روماني يسري رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة أبوتيج، إلى جانب عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، وتختتم فعاليات المؤتمر بالتوصيات.

