نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي تتصدر تريند "جوجل"..فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدادت عمليات البحث عن اسم الفنانة إيمان العاصي، خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك تصدرت تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد إعلان أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"، الإنتهاء من تصوير مشاهد العمل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ بداية عرضه حتى الآن، وبسبب تكثيف الجمهور لعملية البحث عن الحلقة 29 من العمل.

موعد 6عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 29

وينتظر الجمهور حاليًا عرض الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون، ومن المقرر عرضها اليوم على منصة Watch it ومنصة yango play الساعة الثامنة مساءً، ويعاد عرضها غدًا على قنوات ON.

ايمان العاصي

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.