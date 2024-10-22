انت الأن تتابع خبر بعد أخبار انفصالهما.. أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الأيام الماضية، تفيد بانفصال الفنان والمنتج هشام جمال عن الفنانة ليلى زاهر.

حقيقة انفصال هشام جمال وليلى زاهر

وبدأ يزداد شكوك الجمهور، حول انفصال هشام جمال وليلى زاهر، خاصة تغيبه عن بعض المناسبات الخاصة بالفنانة الشابة، وبعد انتشار تلك الأنباء لم يرد أحد من الطرفين على تكذيب أو تصديق انفصالهما عن بعض.

وحرص الفنان والمنتج هشام جمال، على التواجد بجانب خطيبته ليلى زاهر، حين استلمت جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن «أعلى نسبة مشاهدة»، ضمن فعاليات حفل creative industry summit «جوائز رمضان للإبداع- اختيار الجمهور».

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد انفصالهما

وأعربت ليلى زاهر عن سعادتها بالحصول على الجائزة ضمن فعاليات الحفل، وقالت وهي على خشبة المسرح: «أنا مبسوطة أوي بالجائزة دي، وعايزة أشكر كل صناع المسلسل، الحمد لله».

هشام جمال وليلى زاهر

ويذكر أن في بداية العام، أعلن الفنان هشام جمال، خبر ارتباطه رسميا بـ ليلى أحمد زاهر، ومن المقرر إقامة حفل الخطوبة خلال الفترة المقبلة.

أعمال جمعت هشام جمال وليلى زاهر