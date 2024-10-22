انت الأن تتابع خبر طرح البرومو التشويقي لفيلم الهوى سلطان لمنة شلبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - "الهوى سلطان" من الأفلام المنتظر طرحها في دور السينما يوم 6 نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري.

من جانبها روجت الفنانة منة شلبي للفيلم، من خلال نشر البرومو التشويقي له عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، والذي تبين من خلاله أنها تعيش قصة حب بها جرعة كبيرة من الرومانسية تجمعها بالفنان أحمد داود.

تعيش النجمة منة شلبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ تشارك في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي، ومن المقرر طرحه في دور العرض، في وقتٍ لاحق من العام المقبل

وتجسد منة شلبي خلال أحداث فيلم "هيبتا 2"، قصة فتاة تُدعى "سارة"، وتعيش أجواء من العاطفة والرومانسية خلال الأحداث، فيما يؤدي الفنان كريم فهمي شخصية شاب يُدعى "آدم" ويعيش قصة رومانسية تجمعه بالفنانة أسماء جلال التي تؤدي شخصية فتاة تُدعى رون.

كما تشارك منة شلبي أيضاً في فيلم آخر بعنوان "فرقة موت" بطولة أحمد عز، آسر ياسين، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وتدور أحداثه حول ضابط يتم اختياره -يقوم بدوره أحمد عز- ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطو خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي وينتمي لنوعيه أفلام الحركة والإثارة.