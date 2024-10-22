انت الأن تتابع خبر ياسمين عبد العزيز تكشف طبيعة مسلسلها على صوت أنغام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو يتضمن بعض المقاطع الرومانسية من مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي جمعها مع الفنان كريم فهمي، وعرض عام 2020، وضعت على خلفيته صوت الفنانة أنغام في أغنية "هو أنت مين" وذلك لتشوّق جمهورها لمسلسلهما الرمضاني الجديد "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

واختارت ياسمين بعض اللقططات الرومانسية من "ونحب تاني ليه" بيننها وبين كريم لتكشف عن طبيعة المسلسل والذي يغلب عليه الرومانسية وعلقت عليها قائلة: "وتقابل حبيب، رمضان بإذن الله".

وتعاود ياسمين في المسلسل التعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا معًا نجاحًا كبيرًا خلال مسلسلي "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر، و"اللي ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، للمخرج مصطفى فكري.

مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي، تعيش فيه ياسمين قصة حب جديدة مليئة بالمفاجآت والتحديات.