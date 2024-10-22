انت الأن تتابع خبر رامي صبري يحتفل بنجاح حفلاته في صيف 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب المطرب رامي صبري عن سعادته بنجاح حفلاته في موسم صيف 2024، والتي رفعت جميعها شعار كامل العدد، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهوره.

وشارك رامي صبري لقطات من حفلاته عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلق عليها: «نجاح كبير ومميز في حفلات صيف 2024 بحضور كبير وغير عادي من جمهوري الغالي في كل مكان.. شكرا ليكم أنتم أساس كل حاجة حلوة».

وقام المطرب رامي صبري بغناء تتر مسلسل «تيتا زوزو»، بطولة الفنانة إسعاد يونس، والذي روج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من خلال نشر مقطع من الأغنية معلقا: «أهلي أهلي عيلتي وناسي بمسي يا بختي من ساسي لراسي، أهلي أهلي.. تتر مسلسل تيتا زوزو دلوقتي كاملة على يوتيوب، كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، جيتار وبزق أحمد حسين، أكورديون وائل النجار».