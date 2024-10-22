انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تضع حدّاً لشائعة انفصالها بصورة خاصة من لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد شائعة انفصالها التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة، قرّرت النجمة نانسي عجرم وبعد صمت طويل وضع حدّ للضجة الحاصلة حول حياتها الخاصة، بصورة عفوية نشرتها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، نافيةً من خلالها كل ما ينتشر عن حياتها الزوجية.

وبدت النجمة اللبنانية في الصورة مع زوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها الثلاث ميلا وإيلا وليا وهي يقفون على أعلى تلة في إحدى المناطق الجبلية في لبنان ويديرون ظهورهم ممسكين بأيدي بعضهم البعض ويرتدون ملابس رياضية كاجوال وينظرون نحو الأفق وسط المناظر الطبيعية الخلّابة.

وأرفقت نانسي الصورة بأغنية "إلى بيروت الانثى" التي قدّمتها قبل سنوات، وأرفقتها بتعليق يحاكي الوضع الأمني الخطير في لبنان، وقد جاء فيه: "في أحضان العائلة نجد القوة لتجاوز الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة... لبنان، حبنا لك لا يتزعزع".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة العائلية العفوية، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي نانسي عجرم الذين أثنوا في تعليقاتهم على رقيها في التعبير عن حبها لبلدها، وحرصها في الوقت نفسه على الردّ على الشائعات التي تطاول حياتها الزوجية، مؤكدةً أنها وزوجها يعملان على حماية بناتهما الثلاث ويحرصان على التواجد معهنّ في كل الأماكن.