نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أعمال تنتظرهم تارا عماد.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة تارا عماد حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في 5 أعمال من المنتظر عرضها خلال الفترة القادمة، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمالها.

فيلم درويش

بدأت تارا عماد تصوير فيلم "درويش" الذي تقدم فيه دور مليء بالأكشن والمطاردات خلال فترة الأربعينات، وتتشارك في بطولته مع النجمين عمرو يوسف ودينا الشربيني، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

مسلسل "كتالوج"

وتشارك تارا عماد في مسلسل "كتالوج" مع النجم محمد فراج، من أعمال نتفليكس الأصلية، ويدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر ريهام عبدالغفور خلاله بشخصية زوجة محمد فراج، ويمران بالعديد من الأزمات، ويشاركهما بطولة العمل: بيومي فؤاد، سماح أنور، صدقي صخر، وتارا عماد، والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي.

فيلم "سيكو سيكو"

وأيضا تشارك في الفيلم الكوميدي "سيكو سيكو" مع عصام عمر وطه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.

فيلم "أول مرة" ومسلسل جودر

كما تشارك في فيلم "أول مرة"، وهو دراما نفسية في مرحلة ما بعد الإنتاج، والجزء الثاني من مسلسل الفانتازيا "جودر" في رمضان 2025 بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي.

اخر اعمال تارا عماد

وكان اخر اعمال تارا عماد هو مسلسل جودر الجزء الأول بطولة ياسر جلال والذي عرض في رمضان 2024، وايضا شاركت في مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.