انت الأن تتابع خبر بعد غياب 6 سنوات محمد رجب يعود للسينما بفيلم كوكتيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعود الفنان محمد رجب للسينما مجددا، من خلال فيلم كوكتيل، الذي كشف عن تفاصيله في منشور عبر «إنستجرام»، بعد غياب دام لأكثر من 6 سنوات بعد آخر أعماله فيلم بيكيا.

محمد رجب يعود للسينما بفيلم كوكتيل

شارك الفنان محمد رجب جمهوره بمجموعة من الصور مع المنتج أحمد السبكي، وهو يوقع عقد فيلمه الجديد، وعلق قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، فيلم كوكتيل إنتاج الأستاذ أحمد السبكي، تأليف محمد سمير مبروك».

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب في السينما، كان فيلم بيكيا الذي قدمه عام 2016، وشارك فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم آيتن عامر وشيماء سيف وبدرية طلبة ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سمير مبروك، إخراج محمد حمدي.

ويستعد محمد رجب لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل الحلانجى، من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.