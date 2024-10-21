انت الأن تتابع خبر إبنة أصالة تحتفل بأربعة أجيال من الحب في صور عائلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، صورًا عبر حسابها على إنستغرام تجمعها بابنتها جيهان، ووالدتها أصالة، وجدتها. وعلقت شام على الصور بكلمة "أربعة أجيال بكل حب"، مما يعكس أجواء العائلة الدافئة.



وقد لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث انهالت التعليقات التي تعبر عن إعجابهم بروح العائلة المتألقة التي تنبعث من كل لقطة.

وقد أثنى الكثيرون على اللحظات الجميلة التي تمثل ترابط الأجيال في عائلة شام، مما يعكس الحب والتفاهم بينهم .