انت الأن تتابع خبر داليا مصطفى ترد على المتنمرين بعد إصابتها بمرض السكري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدمت النجمة داليا مصطفى دعماً نفسياً للمصابات بسرطان الثدي، خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي"، حيث شاركت تجربتها الشخصية مع مرض السكري وما تعرضت له من تنمر بعد إعلان إصابتها.



داليا أكدت أهمية الدعم الذاتي، قائلة: "الداعم الوحيد لأي سيدة هو نفسها"، مشيرة إلى التجارب المؤلمة التي مرّت بها مع مرض السكري. وتحدثت عن أهمية ممارسة التمارين الرياضية وسماع الموسيقى الإيجابية وقراءة كتب التنمية البشرية كجزء من روتين يومي يساعد على التغلب على التحديات.



وعن أسباب إصابتها بمرض السكري، أكدت داليا أن مشاعر الخذلان والسيطرة قد أثرت على صحتها. وأوضحت: "حاولت أتنازل وأني أبقى مسيطرة، وأشكر ربي يومياً على النعم التي أملكها".



كما تطرقت داليا إلى التنمر الذي واجهته بعد إعلان إصابتها بالسكري، حيث تلقت تعليقات جارحة حول مظهرها، لكنها أبدت فخرها بتأثيرها الإيجابي على الأمهات اللاتي تواصلن معها، مشيرة إلى أن العديد منهن شجعن بناتهن على استخدام أجهزة قياس السكر.



حالياً، تعمل داليا مصطفى على تصوير مسلسل "روج أسود"، المستوحى من قصص حقيقية من ملفات محكمة الأسرة المصرية، حيث تلعب دور امرأة تعاني من مشكلات مع زوجها، وتنخرط في علاقات متشابكة مع نساء أخريات خلال أحداث المسلسل، مما يعكس معاناة حقيقية تواجهها العديد من السيدات .