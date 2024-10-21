انت الأن تتابع خبر نادين نجيم تنفي شائعات انفصالها عن ناريغ ناربكيان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح المكتب الإعلامي للنجمة نادين نجيم أن جميع الأخبار المتداولة حول أسباب انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان لا تمت للحقيقة بصلة، وأدرج البيان هذه الأخبار ضمن الشائعات والملفات المغلوطة التي لا تعكس الواقع. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات تتحدث عن خداع ناريغ نجيم وسرقة عشرات الآلاف من الدولارات وتقديمه هدايا مزيفة.



وجاء في البيان: "يؤكد المكتب الإعلامي للنجمة نادين نجيم لجمهورها ووسائل الإعلام أن ما يتم تداوله من أخبار حول أسباب انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً". وأضاف: "تربط نادين نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها".



كما طالب البيان وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن الشائعات التي قد تسيء للعلاقة بين الطرفين.



يُذكر أن نادين نجيم أعلنت انفصالها عن ناريغ ناربكيان عبر فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، حيث ظهرت وهي تسير في رحلة بحرية مع رسالة غامضة، كتبت فيها: "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة! رسميًا، لا بل عازبة وممتنة"، دون ذكر أي تفاصيل عن الأسباب وراء الانفصال .