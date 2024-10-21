تريللر فيلم المخفي يتصدر تريند "X" لعمرو عبد الجليل قبل طرحه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر تريللر فيلم المخفي للنجمان عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان وآخرين، تريند موقع التدوينات القصيرة "X" أى تويتر سابقًا آنذاك، وذلك بعد إعلان موعد طرحه يوم الأربعاء المقبل في دور العرض السينمائي بمصر، ليلاحق عرضه يوم الخميس من الأسبوع ذاته في السعودية والوطن العربى.

الأغنية الدعائية لفيلم المخفي

ويشار أن طرح نجوم وصناع الفيلم خلال الأيام المنقضية الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم والذى حملت عنوان «جتلكوا»، والذى تصدرت تريند إحدى وسائل التواصل الإجتماعي ومنها موقع "إنستجرام" وتطبيق "تيك توك" خلال الأيام المنصرمة، مردفين أيضًا بطرح البوستر الرسمي للفيلم والذى تتضمن ظهور الأبطال الرئيسيون له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، وريهام الشنواني وآخرين.

ومن جانبه سبق وأن نشر الفنان أحمد سلطان خلال الأيام الماضية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الأغنية الدعائية الترويجية للفيلم معلقًا: "هنودع الصيف بأغنية "جتلكوا"، الأغنية الدعائية لفيلم "المخفي" مع ريشا كوستا وسماره ناو، ثم انهالت عليه التعليقات الحماسية من الجمهور بالنجاح والتفوق عند طرحه.

واتبعت الشركة المنتجة خلال الأيام المنقضية قبل طرح الفيلم بإنتشار الخطه الدعائية والترويجية للعمل فى نطاق كبير، وذلك بتفعيل خطتها التسويقية على الطرق والكبارى فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية بنشر البوسترات الرسمية والفردية لنجوم الفيلم.

أحداث فيلم المخفي

وتتمحور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

ويذكر أن البوستر التشويقى للفيلم تسبب فى حالة من الجدل على السوشيال ميديا عند طرحه، حيث ربط الجمهور بينه وبين المطرب توليت الذى يتعمد إخفاء وجهه وشخصيتة آنذاك.

أبطال فيلم المخفي

وجدير بالذكر بأن فيلم «المخفى» هو من أنتاج شركة «اوريجينال ميديا جلوبال شو» لكل من المنتج محمد سمير وأحمد رضا وأحمد أمين والذى يتضمن نخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصه وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

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