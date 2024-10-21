نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد في دور أكشن بفيلم "درويش" مع عمرو يوسف ودينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت النجمة تارا عماد في تصوير أحدث أدوارها بفيلم "درويش" الذي تقدم فيه دور مليء بالأكشن والمطاردات خلال فترة الأربعينات، وتتشارك في بطولته مع النجمين عمرو يوسف ودينا الشربيني، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

من أعمال تارا المنتظرة أيضًا: مسلسل "كتالوج" مع النجم محمد فراج، من أعمال نتفليكس الأصلية، والفيلم الكوميدي "سيكو سيكو" مع عصام عمر وطه دسوقى وخالد الصاوي. وفيلم "أول مرة"، وهو دراما نفسية في مرحلة ما بعد الإنتاج، والجزء الثاني من مسلسل الفانتازيا "جودر" في رمضان 2025 بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي.

وعلى مدار مواسم رمضانية متتالية قدمت تارا أدوارًا بارزة في مسلسلات: موسى، ضد الكسر، ونحب تاني ليه.

مسلسلات

وتضم أعمالها الأخرى مسلسلات: العودة، سوتس، بين السرايات، ستات بيت المعادي، وتحقيق، وصاحب السعادة. ومن أفلامها: تراب الماس، والفيل الأزرق 2، وبيت الروبي، والمطاريد.

المسرح

وفي المسرح قدمت تارا دور البطولة أمام النجم أحمد عز في المسرحية الغنائية الاستعراضية علاء الدين، ومسرحية هادي فالنتاين.



إضافة لمسيرتها الناجحة في التمثيل، كانت تارا هي الوجه الإعلاني الأول في الشرق الأوسط للعلامة التجارية شانيل بيوتي، وهي سفيرة مجوهرات كارتييه في المنطقة.

واختارتها مجلة فانيتي فير الإيطالية كإحدى أكثر 6 نساء مؤثرات بالشرق الأوسط تقديرًا لإنجازاتها، في حفل أقيم ضمن الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي.