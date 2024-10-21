نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. جوري بكر تعلن انفصالها رسميا عن زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة جوري بكر، عن طلاقها للمرة الثانية، وذلك خلال تصريحاتها في بودكاست «قهوة بلبن»، قائلة:«اتطلقت تقريبا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا، وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح".

جوري بكر تعلن انفصالها رسميا عن زوجها

وأضافت جوري بكر: "وتم الانفصال رسميا في 15 أغسطس والمفروض فترة العدة كام يوم وتخلص وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الاحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيحبه».

طلاق جوري بكر أول مرة

ويذكر أن جوري بكر أعلنت من قبل خبر انفصالها بعد زواحها بثلاثة أشهر فقط، حيث كتبت حينها: «وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم.. أرجوكم محدش يتواصل معايا في أي تفاصيل».

لكن سرعان ما عادت لتنفي خبر الطلاق مؤكدة اختراق حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، لتخرج بعدها بفترة وتعلن خبر طلاقها، وكتبت: «الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع، وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

أحدث أعمال جوري بكر

ومن ناحية أخرى، يعرض حاليا لـ جوري بكر مسلسل "برغم القانون"، تلعب دور المحامية "سوسن". تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول ليلى، وهي محامية تعيش في بورسعيد، تفاجأ باختفاء زوجها بعد عشر سنوات من الزواج، لتكتشف بعد البحث أنه تركها وطفليهما دون تفسير، المسلسل من بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، ومحمد محمود عبدالعزيز، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

آخر أعمال جوري بكر

وكان آخر أعمال جوري بكر هو مسلسل "مسار إجبارى" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل محسن منصور،، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.