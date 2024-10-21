نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المرايا".. أحدث أعمال محمد مهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان محمد مهران عرض أحدث أعماله تحت مسمى "المرايا"، والذي انتهى من تصويره الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل فيلم المرايا

ويقدم محمد مهران دور شاب مريض يبحث عن أسرته، ويشارك بجانبه البطولة سوسن بدر، وصلاح عبدالله، بسمة، علي الطيب، هلا رشدي، إسماعيل فرغلي، اسامه عبدالله، ياسر علي ماهر، حاتم جميل، وردشان.

أحدث أعمال محمد مهران

ومن ناحية أخرى، انضم محمد مهران لقائمة أبطال مسلسل جوبا، بطولة ميرفت أمين وإخراج محمد النقلي والذي تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر، أن يبدأ تصوير المشاهد خلال الأيام القليلة القادمة، ويضم العمل عدد كبير من النجوم منهم ريم البارودي، ومحمود عبد المغني، وفراس سعيد.

وأيضا انضم مهران لمسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، لوسي، كارولين عزمي، محمود البزاوي، يارا السكري، لوسي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، حجاج عبدالعظيم، عصام السقا، محسن منصور وآخرين.

آخر أعمال محمد مهران

وكان آخر أعمال محمد مهران هو مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في العمل كل من شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق وآخرين، وايضا شارك في مسلسل المداح 3، الذي عرض في رمضان 2023، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.