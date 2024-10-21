نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|ياسر عزت:سعيد بردود الفعل على دوري في برغم القانون".. وشخصية "بدوي" بعيدة عني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان ياسر عزت، نجاحًا كبيًا من خلال شخصية "بدوي"،التي قدمها في مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، كاشفََا عن التحديات والصعوبات التي واجهته أثناء التحضير لشخصية بدوي.

تصريحات ياسر عزت

وصرح ياسر عزت لـ "دوت الخليج الفني" عن سعادته بالمشاركة في المسلسل متحدثاََ عن الصعوبات التي واجهته قائلاََ: " سعيد بردود الفعل وكان التحدي أن الشخصية بعيدة عني كـ ياسر عزت، فأنا عمري ما كنت بلطجي أو لدي ميول عنف أو أهدد شخص، بل بالعكس أؤمن بأهمية الحوار وتبادل الأراء".

وعن أصعب مشهد قال:"هو أول مواجهة بيني وبين أكرم وهو في مقابر ولده لأنه كان محتاج تحضير كبير وبيطلع فيه غل السنين كلها، شخص اتحبس 13 سنة فقضيته مع أكرم كانت فلوس وثأر، ولكن "بدوي" فكر أن الثأر غير مفيد بالنسبة له ولكن الفلوس ستفيده ويرجع ذلك لمشاعر الطمع بداخله".

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

أحداث مسلسل برغم القانون

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.