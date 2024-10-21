نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يفتح ورشة رخام في مسلسل "فهد البطل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد العوضي لبدء تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد "فهد البطل" مطلع فبراير المقبل، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2025.

يأتي هذا العمل ليؤكد على قوة حضور العوضي في الدراما التلفزيونية، حيث ينتظره جمهوره بشغف لمعرفة تفاصيل دوره الجديد.

شخصية فهد وتفاصيل القصة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "فهد" التي يجسدها أحمد العوضي، حيث يقرر فتح ورشة للعمل في مجال الرخام بعد خلافات مع مالكة الورشة التي كان يعمل معها سابقًا.

وتلعب هذه الصراعات دورًا محوريًا في تطور الأحداث، ما يضيف أبعادًا درامية شيقة.

بداية المسلسل وتصاعد الأحداث

تشهد الحلقات الأولى مشادات كلامية بين "راوية"، التي تجسد دورها الفنانة كارولين عزمي، وأحد تجار السوق، وهو ما يشعل سلسلة من الأحداث المثيرة التي تمهّد لتصاعد الحبكة الدرامية.

النجمات المشاركات في البطولة

تشارك في المسلسل ثلاث نجمات أمام أحمد العوضي، على رأسهن الفنانة سارة سلامة التي أعطت موافقة مبدئية على المشاركة، بجانب الفنانتين ياسمين رئيس وميرنا نور الدين.

فريق العمل

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، وصفاء الطوخي.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويُقدّم في إطار اجتماعي شعبي يعكس قصصًا من الواقع المصري.