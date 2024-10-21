نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتذار مي عز الدين.. "الكينج" ينتظر بطلته الجديدة وأسماء أبو اليزيد على رأس المرشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، قررت المخرجة شيرين عادل تأجيل تصوير مسلسل "الكينج"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، إلى شهر ديسمبر المقبل.

جاء هذا القرار بعد انسحاب الفنانة مي عز الدين من المشاركة في العمل، ما فتح الباب أمام ترشيحات جديدة لأدوار البطولة النسائية.

تأجيل تصوير "الكينج" بعد اعتذار مي عز الدين

أعلنت المخرجة شيرين عادل عن تأجيل تصوير مسلسل "الكينج" حتى أول ديسمبر المقبل، وهو المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

جاء هذا التأجيل بعد اعتذار الفنانة مي عز الدين عن المشاركة في بطولة المسلسل، مما دفع فريق العمل إلى البحث عن بديلة للبطولة النسائية.

ترشيحات جديدة وأسماء أبو اليزيد في المقدمة

بعد اعتذار مي عز الدين، بدأ فريق العمل في ترشيح عدة نجمات للمشاركة في المسلسل.

من بين الأسماء المطروحة كانت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، إلا أنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد، من المتوقع أن تقرأ سيناريو المسلسل وتحدد موقفها من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

نجاحات درامية جمعت شيرين عادل ومحمد إمام

مسلسل "الكينج" ليس التعاون الأول بين المخرجة شيرين عادل والفنان محمد إمام.

فقد سبق وأن قدما معًا عدة أعمال ناجحة في المواسم الرمضانية، من أبرز هذه الأعمال مسلسل "هوجان"، الذي عرض في عام 2019 وحقق نجاحًا لافتًا.

نجاح ثلاثي: إمام، شيرين عادل، ومحمد صلاح العزب

لم تقتصر النجاحات على "هوجان"، بل تعاون الثلاثي محمد إمام، شيرين عادل، والسيناريست محمد صلاح العزب مرة أخرى في مسلسل "النمر"، الذي عرض في رمضان 2021 وحقق شعبية كبيرة بين الجمهور.

توقعات كبيرة لمسلسل "الكنج"

مع تأجيل تصوير "الكينج" وترقب الجمهور لترشيحات البطولة النسائية الجديدة، يبدو أن المسلسل سيشكل إضافة جديدة لمسيرة محمد إمام وشيرين عادل في عالم الدراما، وسط توقعات بتحقيق نجاح جديد يعزز مكانتهما في الساحة الفنية.