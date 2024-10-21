فيلم "الهوى سلطان" يقترب من دور العرض.. تفاصيل التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داود

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أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" الذي يضم النجمة منة شلبي والنجم أحمد داوود، طرحه بدور العرض السينمائية في السادس من نوفمبر المقبل.

الفيلم يحمل توقيع المخرجة هبة يسري، ويضم في طاقمه كوكبة من النجوم منهم أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل خالد كمال ونورين أبو سعدة وعماد رشاد وفدوى عابد،الفيلم من إنتاج شركة "سي سينما برودكشن" تحت إشراف المنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي.

عودة التعاون بين منة شلبي وأحمد داوود



فيلم "الهوى سلطان" يعد التعاون السينمائي الثاني الذي يجمع بين منة شلبي وأحمد داوود بعد فيلمهما الناجح "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي لاقى استحسانًا من الجمهور والنقاد.

يُتوقع أن يحظى هذا التعاون الجديد بإقبال جماهيري كبير نظرًا للنجاح السابق الذي حققه الثنائي على الشاشة الكبيرة.

منة شلبي تنضم لفريق "هيبتا 2"



على صعيد آخر، تعاقدت منة شلبي مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

هذا الفيلم الذي ينتمي لنوعية الدراما الرومانسية، يأتي من تأليف الكاتب محمد صادق وسيناريو مشترك بين محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، فيما يتولى الإخراج هادي الباجوري.

النجوم المشاركون في "هيبتا 2"



فيلم "هيبتا" في جزئه الثاني يضم نخبة من نجوم السينما المصرية، أبرزهم منة شلبي وكريم فهمي وسلمى أبو ضيف وأسماء جلال وكريم قاسم ومايان السيد وحسن مالك.

ومن المتوقع أن يحقق هذا الجزء نجاحًا كبيرًا نظرًا لما حققه الجزء الأول من الفيلم من جماهيرية واسعة.

نجاح "هيبتا" الأول ودور الحب



الجزء الأول من فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عُرض في عام 2016 وحقق نجاحًا لافتًا.

الفيلم استعرض قصة الدكتور شكري مختار، الذي أدى دوره الفنان ماجد الكدواني، وهو اختصاصي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة يتناول فيها أحد أهم الأسئلة في الحياة: كيف يحدث الحب؟ وخلال المحاضرة، شرح الدكتور المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة، كل منها يحمل طابعًا فريدًا ويعبر عن تقلبات ومنعطفات الحب المختلفة.