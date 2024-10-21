نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوري بكر تُثير الجدل بإعلان طلاقها للمرة الثانية.. مفاجأة صادمة لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة الشابة جوري بكر حالة من الجدل والدهشة بين جمهورها بعد إعلان طلاقها للمرة الثانية خلال ظهورها في برنامج على إحدى المنصات الإلكترونية.

هذا الإعلان جاء بمثابة صدمة لمحبيها، خاصة أنها لم تمضِ فترة طويلة بعد عودتها لزوجها عقب طلاقها الأول.

تفاصيل الزواج الأول لجوري بكر



تزوجت جوري بكر في مارس 2023، واختارت أن تُبقي تفاصيل حياتها الزوجية بعيدة عن الأضواء، عبر حسابها على "إنستجرام"، نشرت صورًا من حياتها اليومية، وعلّقت قائلة: "حياتي تخصني وحدي، وقررت أحذف صوري مع زوجي عشان أبتعد عن التعليقات السلبية. سافرنا معًا مرة واحدة، والناس بيحكموا من الصور دون معرفة الظروف الحقيقية".

وأكدت جوري أنها لا ترغب في مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، مشيرة إلى أنها تشعر بالخوف من الحسد.

انفصال أول بعد 14 شهرًا من الزواج



استمر زواج جوري بكر لمدة 14 شهرًا أثمر عن طفلها "تميم"، إلا أنها فاجأت جمهورها بالإعلان عن طلاقها الأول عبر "إنستجرام"، حيث كتبت: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وتم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع. صبرت كثيرًا وتحملت ما لا يستطيع أحد تحمله".

عودة مفاجئة بعد شهرين من الطلاق



بعد أقل من شهرين من إعلان انفصالها، عادت جوري بكر إلى زوجها وأعلنت ذلك عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "تم الصلح بيني وبين زوجي، أبو ابني، وأتمنى من الجميع أن يدعوا لنا بالسعادة والبركة".

وكانت عودتها هذه محل ترحيب من جمهورها، الذين تمنوا لها حياة زوجية مستقرة.

طلاق جوري بكر للمرة الثانية



رغم عودتها لزوجها، أعلنت جوري بكر مجددًا عن طلاقها للمرة الثانية خلال ظهورها في إحدى البرامج الإلكترونية. أوضحت جوري أنها واجهت مشاكل كبيرة مع زوجها ولم يتمكنا من حلها، قائلة: "اتطلقت رسمي من 3 شهور، بس ما أعلنتش على السوشيال ربنا مابيديش كل حاجة، نصيبنا اتقطع حفاظًا على ابننا".