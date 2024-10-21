نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البرومو الرسمي لـ الهوي سلطان.. وهذا موعد عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ الهوى سلطان” البرومو الرسمي من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

https://www.instagram.com/reel/DBYpVmPI0qD/?igsh=MXFwd2oxM3k2M295Mw==

وعلقوا على البرومو:"أصل التفاصيل أجمل بوجودك فيها انتظروا الهوى سلطان 6 نوفمبر".

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" البوستر التشويقي الأول للفيلم، من بطولة منة شلبي وأحمد داود.

ويظهر في البوستر بطلًا العمل منة شلبي وأحمد داود جالسين على شنطة إحدى السيارات في أحد شوارع مصر الجديدة بألوان متناسقة وملابس بسيطة وشبابية.

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ومن المقرر أن يعرض فيلم "الهوى سلطان" قريبًا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

الهوى سلطان

وفيلم الهوي سلطان من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي

وفي سياق آخر روجت الفنانة منة شلبي لدورها في فيلم “ هيبتا 2”،وذلك من خلال صورة البوستر عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.