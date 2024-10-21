نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينما الهناجر تستعرض أفلام مهرجان "جامعة بدر" في أمسية سينمائية مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم وزارة الثقافة للسينما المستقلة والشبابية، تستعد سينما الهناجر بساحة الأوبرا لاستضافة أمسية سينمائية جديدة تحت مظلة "نادي سينما المرأة" بالتعاون مع المركز القومي للسينما، تُقدّم الأمسية عروضًا مختارة من مهرجان "جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب" في دورته الأولى، وذلك في تمام السادسة مساءً غدًا (الاثنين، 21 أكتوبر).

دعم السينما المستقلة والشبابية

يأتي هذا الحدث ضمن اهتمام وزارة الثقافة بتعزيز السينما المستقلة، حيث تسلط الضوء على أعمال الشباب المبدعين، وتشجعهم على تقديم رؤاهم الفنية. سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تواصل دورها في استضافة مثل هذه الأمسيات السينمائية التي تدعم الإبداع السينمائي المحلي.

الأفلام المشاركة في الأمسية

من بين الأفلام التي سيتم عرضها غدًا: "فيلم 16 مللي" للمخرج عبد الله جاد، والذي حصل على جائزة أفضل مخرج.

"البديل" للمخرج مازن فوزي، الفائز بجائزة أفضل فيلم.

"سرقة منتصف الليل" للمخرجة رغدة كرم.

"أوضتين وصالة" للمخرج مينا ماهر،"توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبة.

مناقشات نقدية بعد العرض

بعد انتهاء العروض، ستُعقد ندوة نقاشية لتبادل الآراء حول الأفلام المشاركة، حيث سيشارك الناقد السينمائي إسلام أحمد علي في تحليل الأعمال، فيما تدير الندوة الناقدة شاهنده محمد علي، مديرة نادي سينما المرأة.

هذه الأمسية تتيح فرصة للجمهور لاكتشاف مواهب سينمائية جديدة والاستمتاع بأفلام مبتكرة تعكس رؤى الشباب وتطلعاتهم في مجال صناعة الأفلام.