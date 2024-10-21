نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى يكشف عن خططه الفنية.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الملحن عمرو مصطفى ضيف برنامج "أجمد 7" المذاع عبر راديو نجوم إف إم، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية جيهان عبدالله، وتحدث الملحن عمرو مصطفى خلال اللقاء عن أعماله الغنائية وخططه الفنية المقبلة.



عمرو مصطفى يكشف عن خططه وأمنياته الفنية المقبلة

وكشف الملحن عمرو مصطفى عن طموحاته التي يتمنى تحقيقها في عالم الغناء مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم أعمالًا وطنية كثيرة؛ لأن الأعمال الوطنية هى التي تبقى.



وتابع عمرو مصطفى أثناء لقائه في برنامج "أجمد 7":"من أحلامي يكون لي إسم في تاريخ الموسيقى في العالم، أريد ترك نوع موسيقى مسجلة بإسم عمرو مصطفى بمثابة إختراع يُنسب لي مثل (الراب) و(التراب) و(المقسوم)، لذلك تعلمت إزاي أركب الموسيقى مع بعضها".

عمرو مصطفى يتحدث عن ذكرياته مع الشاعر الراحل

وتحدث الفنان عمرو مصطفى أثناء لقائه في برنامج "أجمد 7 "عن ذكرياته مع الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، الذي رحل عن دنيانا خلال الأيام الماضية، قائلا: "أحمد كان صديق منذ أيام جامعة القاهرة في كلية الحقوق، وكنا نتجمع عند الفنان الراحل عامر منيب ومن هنا انطلقنا كلنا، وأحمد علي موسى قدم العديد من الأغاني لعامر منيب، ومؤخرا احتفلنا بيوم عيد ميلاده من نحو شهر وكأننا كنا نودعه أنا وربيع السيوفي، وكنا نتفق على مشروع جديد، واشتغلت معه أغنية (أنا أكثر واحد بيحبك)، وآخر أعمالي معه كانت أغنيتي (يا دايرة)".