سلمى أبو ضيف تفوز بجائزة أفضل ممثلة دراما في حفل جوائز الإبداع

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أحمد جودة - القاهرة - فازت الفنانة سلمى أبو ضيف بجائزة أفضل ممثلة دراما في حفل جوائز الإبداع بتصويت الجمهور على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

أبطال فيلم هيبتا 2



وفي سياق آخر، انضمت سلمى أبو ضيف إلى أبطال فيلم هيبتا 2، وبدأت تصوير العمل خلال الشهور الماضية، وسبق وحقق الجزء الأول من الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 2016

ويضم فيلم هيبتا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، كريم فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، والفيلم مأخوذ عن رواية هيبتا لـ محمد صادق التي صدرت عام 2014.



ويعد آخر أعمال سلمى أبو ضيف، هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة التي شاركت به في السباق الرمضاني 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: سلمى أبو ضيف ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

بين السطور

وشاركت سلمى أبو ضيف في مسلسل " بين السطور" الذي تم عرضه على قناة mbc وON ومنصة شاهد، وعرض لها فيلم أنف وثلاث عيون التي قدمت فيه دور روبا في نهاية شهر يناير الماضي.