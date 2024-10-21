نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم "درويش" لـ عمرو يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان عمرو يوسف أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "درويش"،حيث بدأ عمرو بتصوير مشاهده في الفيلم برفقة الفنانة دينا الشربيني.



أحداث فيلم درويش



وتدور أحداث فيلم درويش، في إطار أكشن كوميدي، حول قصة البطل الشعبي درويش المصري، الذي يجسده عمرو يوسف، وتظهر دينا الشربيني بشخصية حبيبته، ويشاركهم في بطول العمل الفنان مصطفى غريب، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال عمرو يوسف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، الذي حقق نجاحا كبيرا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، ودارت أحداثه حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.



أبطال فيلم ولاد رزق 3

وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، مجموعة كبيرة من النجوم منهم، آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.