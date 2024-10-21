نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم ليلى زاهر عن دورها في " أعلى نسبة مشاهدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت الفنانة ليلى زاهر على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” من “ creative industry summit” الذي أقيم أمس بحضور عدد من الفنانين.

وجاءت ليلى زاهر برفقة المنتج وخطيبها هشام جمال لدعمها أثناء التكريم.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، والمسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، هند عبد الحليم، شيماء الشريف، جلا هشام وأحمد فهيم، ومن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تدور أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبوضيف، وهي فتاة مهووسة بتطبيق التيك توك وتدخل عالم السوشيال ميديا وتحاول أن تصبح صانعة محتوى عليه، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تقع تحت المساءلة القانونية.