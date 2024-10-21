نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم "قلبي واشباحه" يحتفلون بعيد ميلاد سليمان عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ نجوم مسرحية “قلبي وأشباحه” بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف، الفنان سليمان عيد، وفي السطور باحتفالهم أمس بعيد ميلاده، وذلك أثناء البروفات الخاصة بالعمل، وذلك وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور.

تفاصيل مسرحية “قلبي وأشباحه”

مسرحية “قلبي وأشباحة” بطولة مجموعة من نجوم الفن وهم مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروه انور ودعاء رجب وابرام سمير وتأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبدالعزيز (زوز) وانتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، وإخراج محمد محمدي.

موعد عرض مسرحية “قلبي وأشباحه”

ويقوم صناع العمل خلال هذه الفترة بالعديد من البروفات النهائية بطريقة مكثفة استعدادًا لعرض العمل ضمن موسم الرياض لهذا العام.