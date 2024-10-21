تعرف على موعد عرض مسلسل "نقطة سودة" لـ أحمد فهمي.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان أحمد فهمي عرض أحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "نقطة سودة"، حيث تم الإعلان عن بداية عرضه من 5 نوفمبر المُقبل، على شاشة قناة “mbc مصر" ويشارك معه البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:أحمد بدير، أحمد مجدي، سوسن بدر، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد محرز، أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

قصة مسلسل نقطة سوداء



وتدور أحداث مسلسل نقطة سوداء لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سودة

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل بين السطور، الذي شارك في بطولته مع الفنانة إنجي المقدم، وتم عرضه خلال الفترة الماضية، هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.



وايضا شارك في حكاية "ألفريدو"، وهي إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب يحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل مصطفى محمود، ولعب أحمد فهمي بطولة المسلسل مع الفنانة إلهام شاهين، وناقشا خلال أحداثه أزمة الألزهايمر لدى كبار السنّ، وضرورة الاهتمام بهم.