فى حفل كامل العدد الموسيقار عمر خيرت يبدع فى ليلة أسطورية حالمة على مسرح النافورة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر وفي أجواء تفيض بالأصالة والرقى وفى ليلة من ليالى الفن الرائعة مساء الأحد ٢٠ أكتوبر أقيم أربع حفلات مميزة بمسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية تجسدت خلالها روح الإبداع الموسيقى والغنائى .

فعلى مسرح النافورة أطل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وسط أقبال جماهيرى كبير وعزف بأنامله مختارات من أعذب ألحانه التى تؤكد على عبقريتة الموسيقية منها ثلاث مقطوعات للبيانو والأوركسترا،خلى بالك من عقلك،ليلة القبض على فاطمة،حبيبة،في هويد الليل،مسالة مبدأ ٢،تیمةحب،زى الهوا،الداعية،العاصفة

،إمتى الزمان يسمح يا جميل،خايف من بكرة ليه،الخواجة عبد القادر،وجة القمر،صابر يا عم صابر،عفوا أيها القانون ،مافيا،عارفة،البخيل وأنا،۱۰۰ سنة سينما، المصرى،قضية عم أحمد،فيها حاجة حلوة" التى رسمت لوحة موسيقية متكاملة تفيض بالإبداع والتفرد، واستمتع الجمهور العاشق للفن الراقي بتلك المقطوعات التي نجحت على مدار عقود في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة .

وفي مسرح الجمهورية، أحيَت فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار حفلاً ضم باقة من كنوز الطرب الأصيل منها "أغدا القاك "عزف قانون جمال عبد المنعم"،الشيطان ،يا تمر حنة،خفيف الروح،موشح منیتی عز اصطباری،سوق الحلاوة،هقابله بكره

ياللي نويت تشغلني،العيون السود،قارئة الفنجان

،دور أنا هويت،وحشتنی،الأروام،

ليالي الأنس،مغرم صبابا،أروح لمين"لتعيد إلى الأذهان روائع الزمن الجميل ،أداء فتحى ناصر ،اسماء الدسوقى، مازن حلمى، مريم هانى ،حسام حسنى ، فاطمه مثنى، ميار ،نورهان، كريستينا،نهى المصرى، شمس الأسوانى، لميس امين ، احمد عبد العزيز واسماء الجمل .

وفي مسرح معهد الموسيقى العربية عاش الحضور ليلة طربية خالصة مع الفنان محمد الطوخي وفرقته وقد شملت مجموعة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة منها " لما انت ناوی،ياللي سامعنی،لاموني الناس،يا واحشنى رد عليا،وحياتك يا حبيبي،شعورى ناحيتك،لأ مش أنا اللي أبكي،سمرا يا سمرا،طاير يا هوا،في يوم وليلة،كعب الغزال،موعود،سيرة الحب،قارئة الفنجان،ألف ليلة وليلة،حسكنك يا مصر.

أما في مسرح سيد درويش بالإسكندرية، فقد تألقت فرقة الإيقاعات الشرقية تحت قيادة الفنان سعيد الأرتيست في حفل مميز، قدمت خلالها معزوفات شرقية وارتجالات أظهرت براعة الأرتيست وقدرته على المزج بين التراث والتجديد وتفاعل معها الجمهور منها تراكات "مجانيني ،مكسرات ،تفاصيل ،خربشه

،روشنه ،غمض وفتح ،صوابع زينب"وأعمال "الربابه والصعيدي ، بحبك يا لبنان ، عربيه ارض فلسطين ،مصر جميله ، رمش عينه كما اهدى جمهور الإسكندرية فقرة خاصه بعنوان ميدلي اسكندرية

" أداء امانى سمير ، نهى حافظ ،نورا ، اسما الأزرق ، المطرب الصغير محمد محمود".