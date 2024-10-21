فن ومشاهير

أبرز اللقطات من حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز اللقطات من حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أمس فعاليات ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية لدورته السابعة برئاسة نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنانة منة بدر تيسير نائب رئيس المهرجان، وشهد ختام المهرجان تكريم عدد من أبطال العروض المسرحية.

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ب فعاليات ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية 

 

أبرز الحاضرين 

 

وحرص عدد من الفنانين والفنانات على حضور ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة ميمى جمال و الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنان القدير أحمد سلامة والفنان محسن صبرى والفنان عزوز عادل والفنان القدير محسن محى الدين والفنانة زينة منصور والفنانة ألفت عمر والفنان محمد المغربى والفنان إيهاب فهمى والفنانة نهال عنبر والفنان عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

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 فعاليات ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية 
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 فعاليات ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية 
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 فعاليات ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية 
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 فعاليات ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية 
محمد الشيخ

محمد الشيخ

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