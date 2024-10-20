نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله لـ "دوت الخليج الفني": "الذكاء الاصطناعي هيبقى عامل زي السوشيال ميديا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق الفنان صلاح عبد الله بشخصية “سالم” التي جسدها في أحداث مسلسل تيتا زوزو الذي يعرض حاليًا ضمن الأوف سيزون وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.

وكان لموقع دوت الخليج الفني حوار خاص معه كشف فيه عن العديد من التفاصيل.

ما الذي يختلف في شخصية سالم عن الذي قدمته قبل ذلك؟

مفيش اختلافات واضحة في شخصية سالم عن شخصيات قدمتها قبل كده وفيها شبه كتير من سالم.

كيف يتعامل صلاح عبد الله في حياته مع أولاده وأحفاده خاصًا أحفاده؟

بتعامل مع أولادي وأحفادي تعامل طبيعي زي أي أب وجد مصري، وإحنا كتير أوي من المصريين ونسبة كبيرة أوي شبه بعض في الحكاية دي وأنا زيهم.

كيف ترى الحب من طرف واحد؟

هقول اللي قاله العقاد إن الحب شقاء كله شقاء الحب شقاءه لكله وأشقى المحبين أولئك الذين يحبون بلا أملًا وبلا رجاء.

اللي بيحب من طرف واحد ده هو اللي بيحب بلا أمل وبلا رجاء وده كتب على نفسه الشقاء.

ماهي نصيحتك لمن يوقعوا في حب من طرف واحد؟



يدوروا على حد بيحبهم من طرف واحد وهو اللي بيحبهم من طرف ويقربوا منه ويحبوه.

مع أم ضد زواج الشخص في سن كبير؟

ولا مع ولا ضد الزواج في سن كبير كل واحد حسب حالته.

كيف ترى الزواج في سن كبير وأن هناك أشخاص يتعبرونه مراهقة؟

كلًا حسب حالته والناس بتعتبره مراهقة في حالات اه لما بتتقدم في السن بيحصلها اهتزاز نفسي لفترة المراهقة في بعض الحالات كده، وأحيانًا بتوصل لدرجة إنها بتبقى حالات مرضية.

هل من حق الأولاد يعترضون على زواج أهلهم مثل ابن سالم في المسلسل؟

حسب الحالة، ممكن الأولاد في حالات معينة يبقى من حقهم فعلًا الاعتراض على الزواج وفي حالات لا بيتجاوزوا حقهم فيه، وهي بتبقى فعلًا حسب الحالة.

ومثلًا واحد تقدم بالسن وعايش لوحده وأولاده خلاص اتجوزوا ممكن يبقى محتاج ونس معاه وده اللي قاله المسلسل، بيكون محتاج للونس مش شرط زوجة بمعنى زوجة كاملة العطاء وهو زوج كامل العطاء في الزواج.

وبيكون الشخص محتاج لونس، ولو اختار الونس الصحيح اللي تقدر تسعده وهو يسعدها بردو، فهيكون غلط إن الأولاد يعترضوا على الزواج.

ماهو رأيك في تقنية الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي له ما له وعليه ما عليه زي أي حاجة مكنتش موجودة في حياتنا واتواجدت، وعلى سبيل المثال الموبايل ده أكبر مثل نقدر نضربه، الموبايل إزاي نتعامل معاه صح ونستفيد منه ونبعد عن التعامل الخاطئ اللي بيسبب أضرار.

وطبعًا أضرار الموبايل والنت والسوشيال ميديا والتلفزيون، وكل الحاجات اللي هي ارتبطت في حياتنا بظهور الموبايل وكاميرا الموبايل والنت إزاي نتعامل معاها تعامل مظبوط.

ماهي نصحيتك للجيل الجديد للحد من أضرار الذكاء الاصطناعي؟

نصيحتي للجيل الجديد للحد من أضرار الذكاء الاصطناعي، ياخدوا منه الإفادة، بمعنى معلومة زي مواقع البحث اللي عايز معلومة أو ياخد رأي أو تاخد فكر، بس يبقى مشغل دماغه، وفي نفس الوقت يبعدوا عن الحاجات اللي تسبب ضرر وبالذات الحاجات اللي فيها تناول للشائعات والفتي والهري والهبد.

والذكاء الاصطناعي هيبقى عامل زي السوشيال ميديا هيبقى فيه هري وهبد وفتي، وإحنا على حسب المعلومات اللي عمالة بتتشحن له.

انتشرت الفترة الماضية محادثات بين الأشخاص وبعض تطبيقات للذكاء الاصطناعي.. مامدى خطورة ذلك؟

أنا سمعت إن في محادثات حصلت بين أشخاص والذكاء الاصطناعي، ومدى خطورة ده مسلسل تيتا زوزو بيشرح الحكاية دي بشكل كويس.

وأي شيء جديد بيجد في حياتنا التعامل معاه لازم يبقى بالذكاء البشري، يعني لا بد إن الذكاء البشري يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بحرص.