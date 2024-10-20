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مي فاروق نجمة حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32

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أحمد جودة - القاهرة - مي فاروق نجمة حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32

بوابة دوت الخليج

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر  فعاليات دورته الـ 32، ويشهد حفل الختام العديد من الفعاليات المختلفة والمميزة. 

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الفنانة مي فاروق 

 

موعد حفل الفنانة مي فاروق في فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية 

تأتي فعاليات الختام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل الموافق يوم 24 أكتوبر علي مسرح النافورة حيث يقام حفلا للفنانة مي فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب التى قدمها كبار الفنانين خاصة كوكب الشرق أم كلثوم.

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المطربة مي فاروق 

فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية 

وفي نفس السياق يشهد حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية فعاليات مختلفة، حيث يقدم قبل حفل الفنانة مي فاروق كلًا من الصوليستات "الفنان مصطفي داغر  (الكمان )، الفنان إسلام القصبجى( العود)  ،الفنان السعودى على خفاجى (البيانو)،  والفنان يحى مهدى ( تشيللو) "وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي، ويسبقه أيضا عرضا علي المسرح الخارجي لطلاب مركز  تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة. 

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البوستر الرسمي لمهرجان الموسيقى العربية 
محمد الشيخ

محمد الشيخ

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