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الإثنين المقبل.. نادين نسيب نجيم ضيفة "صاحبة السعادة"

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أحمد جودة - القاهرة - الإثنين المقبل.. نادين نسيب نجيم ضيفة "صاحبة السعادة"

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

تحل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس من خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذي يتم عرضه عبر شاشة دي إم سي، ومن المقرر أن تكون حلقة ممتعة ووميزة لجمهور ومحبي الفنانة نادين نسيب نجيم.

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الفنانة نادين نسيب نجيم 


نادين نسيب نجيم تروج لحلقتها مع صاحبة السعادة

وقامت الفنانة نادين نسيب نجيم بنشر البرومو الرسمي الخاص بحلقتها مع الاعلامية إسعاد يونس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت من خلال خاصية الكابشن قائلةً:
" غدًا الإثنين ببرنامج صاحبة السعادة الساعة ١١ مساءً على قناة dmc مع الرائعة إسعاد يونس".


وتابعت: "أتمنى تعجبكم ونغيّر جو مع بعض وكتير بحب فقرة الأكل المصري.. ملاحظة صغيرة الحلقة اتصورت من شهر بمصر.. وشكرًا".

 

 

أحدث أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم

وفي سياق آخر شاركت الفنانة  نادين نسيب نجيم في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي  2024، وذلك من خلال مسلسل بعنوان "2024"، والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: الفنان محمد الأحمد، رفيق على أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، كارمن لبس، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج فيليب أسمر.

 

مواعيد عرض برنامج صاحبة السعادة 

يتم عرض برنامج صاحبة السعادة من تقديم الاعلامية إسعاد يونس عبر شاشة دي ام سي في يومي الإثنين والثلاثاء من كل إسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا. 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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