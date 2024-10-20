صناع مسرحية "قلبي وأشباحه" يحتفلون بعيد ميلاد سليمان عيد

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع مسرحية "قلبي وأشباحه" بعيد ميلاد الفنان سليمان عيد وتقطيع تورته الحفل وسط أجواء من الفرح بين الحضور، وذلك أثناء البروفات الخاصة بالعمل.

تفاصيل مسرحية "قلبي وأشباحه"

وتدور أحداث المسرحية في إطار تشويقي، ويقوم صناع العمل خلال هذه الفتره بالعديد من البروفات النهائية بطريقة مكثفة استعدادا لعرض العمل ضمن موسم الرياض لهذا العام.

أبطال مسرحية "قلبي وأشباحة"

ويشارك في بطولة مسرحية "قلبي وأشباحة" كلا من: مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير وتأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار creations وإخراج محمد محمدي.

آخر أعمال عمرو يوسف

كان آخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، وإياد نصار، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، ومنى ممدوح، ونوران ماجد، وعمرو العمروسي، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف بينهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجوم كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، ومن إنتاج Raw Entertainment، Film Square، G Creations، Synergy Films، وتوزيع كل من Orient Films، Boulevard Studios.

آخر أعمال مي عز الدين

بينما كان آخر أعمال مي عز الدين هي مسرحية "زواج اصطناعي"، وشاركها البطولة محمد أنور، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد، وايضا شاركت في مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.