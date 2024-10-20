نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بطولة إيمان العاصي.. موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل برغم القانون والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصاعد أحداث مسلسل برغم القانون، ويتصاعد معها شغف الجماهير لمتابعة المسلسل في حلقاته الأخيرة، والذي تصدر محركات البحث على «جوجل»، إذ أن الأحداث بدأت تتصاعد بشكل كبير، ويريد الجمهور معرفة نهاية الحلقات، في ظل محاولات «ليلي» التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، بأن تثبت نسب أولادها.

توقع الجمهور خلال الحلقات المقبلة عدة سيناريوهات لـ نهاية مسلسل برغم القانون من خلال التعليقات على المقاطع الصغيرة المنتشرة على قناة الرسمية التي تعرض المسلسل وهي قناة «on e»، ومنصة watch it.

الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون

- السيناريو الأول: ذهاب «ليلي» إيمان العاصي إلى القاهرة، ونقل مكتبها إلى هناك بدلا من بورسعيد، وإثبات تزوير زوجها «أكرم» محمد القس، وإثبات نسب أولادها.

- السيناريو الثاني: وقوع قصة حب بين هاني عادل وإيمان العاصي، وموافقة الأخيرة على الزواج منه، بعد أن ساعدته في شفاء شقيقته بريهان، ويشاركها في تربية أبنائها.

- السيناريو الثالث: حبس أكرم الذي يجسد دوره الفنان محمد القس بسبب إثبات تهمة التزوير عليه، وخسارته لكل ممتلكاته وأولاده.



أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، والمسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، ومن إنتاج شركة فنون مصر.

موعد عرض

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 27 من مسلسل برغم القانون بطولة الفنانة إيمان العاصي، بعد النجاح الكبير الذي حققته إيمان على مدار الحلقات الماضية، في رحلة البحث عن أوراق تساعدها على إثبات نسب أطفالها من «أكرم»، الذي أسقط عنها نسبهم.

موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل برغم القانون

ومن المقرر عرض الحلقة 27 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي اليوم على منصة watch it، وتذاع الحلقة نفسها على قناة on غدًا في السابعة والنصف مساءً.

مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي الحلقة 26

ضمن أحداث مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي الحلقة 26، قررت فاتن رحاب الجمل أن تعود إلى منزلها لتعيش مرة أخرى مع زوجها وليد فواز، وتكتشف من خلال الأحداث أنَّه يتفق مع أكرم حتى ينقل أخبار شقيقتها «ليلى»، مقابل الحصول على بعض الأموال.

واكتشف «شرشر» محمد محمود عبدالعزيز أنَّ المحامية سوسن زوجته «جوري بكر» كانت تخدعه بخبر حملها، إذ تحدث معه «أكرم» وأخبره أنها تخدعه وأنها ليست حامل.