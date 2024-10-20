نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالسماوي.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة نسرين طافش الانظار في أحدث ظهور لها في دبي، بعدما شاركت مجموعة صور جديدة لها عادت بها من خلالها للتواصل معهم.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش بفستان رقيق باللون الأزرق السماوي، من تصميم الكورسية ومن خامة الشيفون، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان هادئة.

أخر أعمال نسرين طافش

كان أخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك"، ودارت أحداثه في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول، الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

أحدث أعمال نسرين طافش

ويذكر ان أحدث أعمال نسرين طافش هو مسلسل "دون مقابل" بجانب الفنان هاني رمزي، داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد، المسلسل تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية، كان من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ولكن تم تأجيله ليعرض خلال الفترة المقبلة.

قصة مسلسل «دون مقابل»

يتكون مسلسل «دون مقابل»، من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي جديد على هاني رمزي، ويعتبر المسلسل تجربة درامية بعيدا عن الكوميديا للفنان هاني رمزي التي تميز بها خلال السنوات الماضية،يبتعد خلاله هاني رمزي عن تقديم الأدوار الكوميدية التي برع بها على مدار مسيرته الفنية الطويلة.