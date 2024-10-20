نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي: يوضع سره في أضعف خلقه.. الكلب عمل دعاية للسياحة في مصر ومعملهاش بني آدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة رانيا فريد شوقي علي مقطع الفيديو المتداول للكلب، الذي تسلق إلى قمة أهرامات الجيزة، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها علي موقع إنستجرام.

رانيا فريد شوقي تعلق علي مقطع فيديو كلب الأهرامات

وكتبت رانيا فريد شوقي: «يوضع سره في أضعف خلقه اللي للأسف في ناس في بلدنا المفروض أنهم بني آدمين بيعذبوه وشايفين أنه روح مالهاش لازمة أهو الروح ده ربنا حب يوريك يقدر يعمل إيه، سبحان الله".

وأضافت رانيا: "الكلب البلدي الضعيف ده عمل دعاية للسياحة في مصر ومعملهاش بني آدم وهو مش فاهم حاجة عكس بعض البشر اللي بيجتهدوا عشان يدمروا مصر بذمتكم أنهي أوفى؟!، إنسان يا إنسان ما أجهلك.. ما اتفهك في الكون وما أضألك...شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم.. وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك».

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

وكان اخر اعمال رانيا فريد شوقي هي مسرحية «مش روميو وجوليت»، وقصتها مستوحاة من مسرحية للمؤلف وليم شكسبير، وهي من إعداد المؤلف محمد السوري وصياغة الشاعر أمين حداد، وتلحين وتوزيع المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، وإخراج المخرج المسرحي عصام السيد، وضم فريق المسرحية، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة النجم علي الحجار ممثلا، وعزت زين، وطه خليفة.

كما شاركت في مسلسل «أبوالعروسة 3»، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريف، صفاء الطوخي وأحمد صيام، وايضا مسلسل المداح الجزء الثالث، والذي شارك في بطولته كل من حمادة هلال، يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.