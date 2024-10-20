انت الأن تتابع خبر بتوقيع منة القيعي.. طرح أغنية عبد الباسط حمودة من فيلم «دراكو رع» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم «دراكو رع» مقطعًا تشويقيًا من الأغنية الدعائية عبر موقع «تيك توك»، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة، ضمن الموسم الشتوي، الذي يضم عددًا كبيرًا من الأفلام، ما بين التشويقي والكوميدي.

تفاصيل الأغنية الدعائية لفيلم «دراكو رع»

وجاءت الأغنية الدعائية لفيلم «دراكو رع» تحت عنوان «ياصاحبي»، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وغناء المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ومن ألحان نادر حمدي، ويتم طرحه رسميًا يوم 30 أكتوبر الجاري.

قصة وأبطال فيلم دراكو رع