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أحمد جودة - القاهرة - اثارت الفنانة سميرة سعيد جدلا واسعا بعدما استعادت ذكرياتها مع أغنية «سيداتي سادتي»، مشيرة إلى أنها من أجرأ أعمالها التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

سميرة سعيد تثير الجدل بـ أغنية «سيداتي سادتي»

وشاركت سميرة سعيد عبر موقع «إنستجرام» مقطع من الفيديو، وعلقت قائلة: «من أحلى وأجرأ ما غنيت.. كلمات وألحان العبقري بليغ حمدي».

كلمات أغنية «سيداتي سادتي»

«سيداتي.. آنساتي.. سادتي في كلمتين.. هتسمعوا قصتي في كلمتين في يوم كذا.. شهر كذا.. سنة كذا قرر أعز الناس اغتيالي اغتيال قلبي.. حبي… آمالي.. ذكرياتي أغنياتي.. فرحتي.. اغتيال أحلى سنين في دنيتي».

آخر أعمال سميرة سعيد

وكان اخر اعمال سميرة سعيد هي أغنية «زن» من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

كلمات أغنية «زن»

«زن صوت نازل زن، دي صنعة وفن، أنه يجيبني وأحن، قلبي كده اتطمن، يا زين ما نقيت، وبان عليا، بوجه عام ما فيش كلام، وبالجرام لايق أوي عليا، ده من سلام بقيت بنام، وأقوم أوام، وأقول حرام تنامي يا عينيا، بوجه عام ما فيش كلام، يا ناس غرام، وبالجرام لايق أوي عليا، ده من سلام بقيت بنام، وأقوم أوام، وأقول حرام تنامي يا عينيا، زن.. زن.. زن، صوت نازل زن، صعب يا ناس وسهون، سابلي دماغي تون، وشكلي حنيت، وجالي كإن، فجأة طلعلي الجن، قلبي صغر في السن، لقيتني غنيت، وبان عليا، يا ناس فرق، وجيه سرق مشاعري، لأ عمل قلق، وجيت برجليا، ما فيش هزار قلبها نار، وسابني ماشية ليل نهار، بلف نحوا، يا ناس فرق، وجيه سرق مشاعري، لأ عمل قلق، وجيت برجليا، ما فيش هزار قلبها نار، وسابني ماشية ليل نهار، بلف نحوا، صوت نازل زن، قالها وسابها ترن، باين قلبي اتجن، بايني حبيت، دي صنعة وفن، أنه يجيني وأحن، قلبي كده اتطمن، يا زين ما نقيت».